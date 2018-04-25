'Bugüne kadar konfederasyondan 5 kuruş yardım istemedik'

Gazeteci Ali Çamur’un hazırlayıp sunduğu Haber Panorama programının canlı yayın konuğu olan Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanı Ördü, Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken ile ikili ilişkilerinde de sorun olduğu yönündeki eleştirilere de cevap getirdi.

Ördü, “Birlik Başkanlığı binamız yapılırken bizden önce birlik başkanı olan Sayın Mustafa Sunar başkanımız döneminde konfederasyondan 1 Milyon 5 TL yardım alınmış. Ancak bu para binanın tamamlanmasına yetmeyince konfederasyondan yeniden 350 bin TL yine yardım talebinde bulunulmuş. Bu para da daha önce bir yardım talebinde bulunulduğu için ikinci kez konfederasyon hesaplarına yardım olarak işlenmemiş. Şu ana kadar bizden bu parayı isteyen olmadı. Konfederasyona yatırılan katılım paylarımız var bizim. Şu ana kadar benim konfederasyondan 5 kuruş yardım talebim olmadı. Seçim dönemlerinde bu gibi konuların gündeme getirilmesi doğal olabilir ama abartıldığında doğrusu bizleri de üzüyor. Bizden önce alınan hibe ya da borçların bizden sonra sık sık gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Ben şu ana kadar hiç gündeme getirmedim ama bizden önceki yönetim birçok borcunu ödedik. Bunu da kimseye söylemedik. Bu arada bizim konfederasyonla ilgili en ufak bir sorunumuzda yok. Daha geçen hafta konfederasyon başkanımızla beraberdik. Allah nasip ederse Nevşehir’de başkanlar kurulu toplantısını yapmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)