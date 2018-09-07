Bu yılki etkinliklerde bol ikram ve hediye var

NEVŞEHİR(MHA) Festival kapsamında 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Ürgüp'te çarşı merkezinde yerli yabancı misafirlere ve vatandaşlara üzüm ikram edilmeye başlayacak. 2 gün boyunca Ürgüp'te 4 ton Ürgüp üzümü dağıtılacak.

Festivalin normalde Zara konseri ile daha da renklenmesi planlanırken, Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve devletin almış olduğu tasarruf tedbirleri gerekçesiyle festivalin eğlence kısmının iptal edildiğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Ülkemizin birçok tanınmış sanatçısını Ürgüp'te geçmiş yıllarda misafir ettik, geçtiğimiz ay sünnet şölenimizde Bedia Akartürk'ü ağırladık. Festival için yaptığımız anketlerde Zara ismi ön plana çıktı. Kendisiyle görüşmelerimizi yaptık, güçlü sesi ile Zara'yı Ürgüp'te ağırlayacaktık ama bu yıl geçtiğimiz sıkıntılı dönemde konsere vereceğimiz bütçeyi daha kalıcı işlere harcayalım düşüncesiyle konserden vazgeçtik. Festivalimizin kültürel ayağı olan 47 yıldır yaşatılan kısmı bu yıl yine Çatalkaya mevkiinde yapılacak. Turizmcilerimizin, Odalarımızın, STK'larımızın katkılarıyla hayata geçirilecek festivalimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Festival 16 Eylül Pazar günü saat 11:00'de Festival alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterileri, Protokol konuşmaları, yöresel halk oyunları ekibinin gösterileri, En güzel üzüm yarışması ve elleri gözleri bağlı üzüm yeme yarışması, Cemile Metin ile yöresel Ürgüp Türküleri konseri, sembolik bağ bozumu ve pekmez yapımı ile tadım ve yemek ikramı ile festivalin sona ermesi şeklinde planlanıyor.

Festival bu yıl tv Kayseri ve ElifTv'den canlı olarak yayınlanacak.

Festival kapsamında hatıra pul basılarak festivalde katılımcılara dağıtılacak.

Festivale özel tasarlanan şapka ve t-shirtler katılımcılara dağıtılacak.

Festivalde çocuklara Ürgüp baskılı balon hediye edilecek.

Festivalin sunuculuğunu Melis Küçüköner yapacak. Destek veren kurum, kuruluş ve kişilere yine plaket takdim edilecek.

Festival alanına kurulan yemek stantlarında Dinler Hotel, Mustafa Otel, Perissia Otel, Taşsaray Otel, Best Western Premier Hotel, Kapadokya Aşçılar Derneği, Kral Otel, Yiğitoğlu Otel ve Yeni Lokanta tarafından katılımcılara yemek ikram edilecek.