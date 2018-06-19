24 Haziran seçimlerinin milletin birliği, beraberliği için büyük bir dönem taşıdığına vurgu yapan Saadet Partisi Nevşehir Milletvekili adayı Mustafa Aydemir, “Bu seçim şahısların seçimi değil, Milletimizin birlikteliğinin sağlanması ve vatanımızın ebediliğinin seçimidir.

Ülkemiz bir kişiye endekslenmek isteniyor. Böyle saçmalık olmaz. Milletimiz ne kahramanlar çıkarmıştır, çıkarmaya da muktedirdir. Karar verilmiştir. Halkımız değiştirelim diyor.

Nedeni, niçini ortada. Milyarlarca dolarlar beton yığınlarına gömüldü. Özelleştirme adına can damarı fabrikalar bedava denecek kadar ucuza satıldı.İşsizlik hat safhada ahlaksızlık diz boyu. Dindar gençlik dendi deist gençlik yetişmeye başladı. Bu ve benzeri nedenler halkı bezdirdi üstüne üstlük ekonomik sorunlar çözülemedi” ifadelerinde bulundu.