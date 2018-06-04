Bu Ramazan Da Yüzler Beşirle Gülüyor

Nevşehir´de faaliyetlerine ara vermeden devam eden Beşir Derneği yardım severlerin yapmış olduğu bağışlar ile Nevşehir merkez ve ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yardım yapmaya devam ediyor.

Bu Ramazan Da Yüzler Beşirle Gülüyor
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Gönüller Yapmaya Geldik’ diyerek Türkiye’de ve dünyada binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten derneğimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif’te her zamankinden fazla gayret ve iştiyakla gönülden gönüle misafir oluyor ve iyilik köprüleri kuruyoruz.

Nevşehir Beşir Derneği Temsilcisi Taner DÜZGÜN Derneğin yürüttüğü faaliyetleri şu şekilde sıraladı;

- Yetim giydirme yardımları

- Bir Kap Bir Kalp Sıcak yemek faaliyetleri

-Ramazan ayı kumanya ve erzak yardımları

- Her ay düzenli olarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılması

-Adaklık ve akika kurbanları kesim faaliyetleri

DÜZGÜN: Siz de fitre, zekât ve bağışlarınızı Derneğimize yaparak Türkiye ve dünyadaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeye vesile olabilirsiniz.

NEVŞEHİR BEŞİR DERNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

0535 354 48 79- 0532 684 73 78 E mail adresi: www.besirderneği.org

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