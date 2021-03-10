Bu Mutluluğun Tarifi Yok

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geçtiğimiz hafta 350 Evler Mahallesi’ndeki gezisi sırasında Habibe Tekin isimli bir kadın 20 yaşındaki engelli kızının tekerlekli sandalyesinin bulunmadığını belirterek kızı için tekerlekli sandalye istedi.

Bugün Tekin ailesini evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Savran, beraberinde getirdiği tekerlekli sandalyeyi doğuştan rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Hülya Tekin’e hediye etti.

Tekerlekli sandalyesi olmadığı için evinden çıkmakta güçlük çeken genç kız belediye başkanının hediyesi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Genç kız ilgisinden dolayı Savran’a teşekkür etti.

20 Yaşındaki Hülya Tekin ve ailesi ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Savran, engellilerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yaşamlarını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve en önemlisi de önlerindeki engelleri kaldırmanın toplumumuzun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kentteki STK’lar ile birlikte Nevşehir Belediyesi olarak engellilerin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik hayatı başta olmak üzere yaşamın her alanında daha fazla söz sahibi olmaları için gayret gösterdiklerini vurgulayan Savran, “Engelli kardeşlerimiz için ne kadar fedakârlık yapılsa azdır, amacımız onların hayatını kolaylaştırarak, mutlu olmalarını sağlamaktır” dedi.

Başkan Savran’a teşekkür eden baba Ömür ve anne Habibe Tekin ise, “Kızımız uzun süredir dışarı rahat çıkamıyordu. Şimdi ise çok mutlu. Başkana duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.