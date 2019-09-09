Borsa Başkanı Salaş’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı açılışı nedeniyle mesaj yayınladı.

Borsa Başkanı Salaş, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayan 2019-2020 Yeni Eğitim Öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerle ülkemize ve Nevşehir’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Salaş, mesajında şu sözlere yer verdi: "Toplumların kalkınması rahat ve huzura ulaşmasının tek yolu yarınımız olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almasından geçmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerinin ve ülkenin her köşesinde büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyor bu anlayış içinde, Nevşehir Ticaret Borsamız olarak her zaman tam destek verdiğimiz eğitim konusunda öğretmenlerimize, çocuklarımızın yetiştirilmesindeki büyük fedakarlıkları, emekleri ve gönüllerinden gelen sevgi için teşekkür ediyorum. Onların bu çabası daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir gelecek için en büyük güvencemizdir. Bu düşünceyle ilköğretim haftasını kutluyor, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.