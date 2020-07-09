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Borsa Başkanı Salaş'tan Özdemir'e Hayırlı Olsun ziyareti
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Muhsin Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 09.07.2020, 09:07
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhsin Özdemir ise Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a teşekkür etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’a teşekkür etti.