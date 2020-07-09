Borsa Başkanı Salaş'tan Özdemir'e Hayırlı Olsun ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevine başlayan Muhsin Özdemir'e hayırlı olsun dileğinde bulunup görevinde başarılar diledi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhsin Özdemir ise Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’a teşekkür etti.