Borsa Başkanı İbrahim Salaş Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı Yayımlayarak, tüm İslam aleminin ve Nevşehirli hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, mesajında şunları kaydetti: “Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha hep birlikte ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, bütün acıların paylaşıldığı, yaşlı, engelli, şehit yakını, gazilerimiz gibi toplumumuzun her kesiminden ilgi ve desteğe muhtaç vatandaşlarımıza karşı gerekli hassasiyetin, saygı, sevgi ve hürmetin gösterildiği müstesna günler olarak değerlendirilmelidir.

Bu anlamlı günlerin; ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olması temennisiyle, saygıdeğer Nevşehir halkının, tüm iş dünyamızın, kamu çalışanlarının ve ailelerinin, vatani görevini yapan er ve erbaşların Mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu vesileyle vatanın bölünmezliği, milletimizin bağımsızlığı ve ülkemizin bekası uğruna şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyor, kahraman gazilerimizi ve ailelerini minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.