Borsa Başkanı İbrahim Salaş Babalar Gününü Kutladı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 17 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü dolayısı ile mesaj yayınladı.

Salaş mesajında; "Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan ve birlikteliği sağlamada, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımız, ailenin temel direğidir. Hepimize hayatın anlamını ve tüm güzelliklerini öğreten, evlatları için her türlü fedakârlığa katlanan, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve geleceklerini güvence altına alabilmek için tüm ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan babalarımızın hakkını ödeyemeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyor, vefat eden babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel ve anlamlı günün, babalarımızın kıymetini bilmemize, iyi bir baba olabilmek için de eksiklerimizi gidermemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha bütün babalarımızın ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" ifadesini kullandı.