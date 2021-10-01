Bölgemizin İlk ve Tek Cebir Kütüphanesi Açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından ilimiz merkez Gülbahçe Parkı’nda tahsis edilen yerde açılan Tematik Cebir Kütüphanemiz; dijital içerikler ve bu içeriklerin kullanılacağı bilgisayarları, matematiksel oyunları, teorem ispat maketlerini, zekâ oyunlarını, cebirsel ve bilimsel kitapları içerisinde barındırıyor. Kütüphanemizin hafta içi her gün ilimizdeki tüm öğrencilerin kütüphaneden faydalanmasını sağlayacak şekilde hizmet sunması Müdürlüğümüzce planlanmaktadır.

Valimiz Sayın İnci SEZER BECEL " Çocuklarımızın çağın şartlarına uygun olarak tam donanımlı yetişmesi önceliğimiz olduğu için eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. KOP Tematik Cebir Kütüphanesi’nin ilimizin eğitiminin kalitesini artıracağına, öğrencilerimizin Matematik okuryazarlığının gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu değerli fikrin hayata geçirilerek bu kadar faydalı bir kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SAVRAN “İlimizdeki öğrencilerin rahat ve kaliteli eğitim alabilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yapılacak her türlü çalışmaya destek olmaya hazırız. Bölgemizin ilk ve tek Cebir Kütüphanesinin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Mahmut Sami ŞAHİN “KOP İdaresi Başkanlığı olarak Türkiye’nin güçlü bölgelere ihtiyacı olduğu teziyle bölgemizdeki üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte güç birliği yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Paydaşımız Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışarak Nevşehir eğitimine katkı sunacak pek çok projeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin etkide çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bölgemizin ilk ve tek tematik kütüphanesini Nevşehir'de açıyoruz. Diğer illere de örnek olacağına inanıyorum. Burada çocuklarımız kaliteli bir zaman geçirecek, geleceğin mühendisleri yetişecek. Böyle bir proje yaptıkları için Nevşehir Millî Eğitim Müdürümüze ve ARGE Birimine teşekkür ederim.” dedi.

İl Müdürümüz Sayın Murat DEMİR “KOP bölgesine bağlı ilimizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin matematiğe ve bilime bakış açılarını olumlu yönde geliştirmek, öğrencileri bilime yönelik faaliyetlere yönlendirmek ve öğrencilerin bilimsel farkındalıklarını arttırmak amacıyla kütüphanemizi kurduk. İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilk olması hasebiyle KOP idaresince de önem arz eden KOP TEMATİK CEBİR KÜTÜPHANESİ ile öğrencilerimizin bilimsel ve cebirsel-dijital donatım ve kitaplarla iç içe olması; aynı zamanda bu donatımları kullanmaları ve kitapları okumaları suretiyle bilimsel ve matematiksel okuryazarlıklarının arttırılmasını ve geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Kütüphanemiz ilimiz eğitimine hayırlı olsun.

İlimizde çocuklarımız ve gençlerimizin güvenli ve verimli eğitim almaları için bizlere desteğini kesintisiz sürdüren Sayın Valimize ve projemize destek veren Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SAVRAN’a, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Mahmut Sami ŞAHİN’e ve KOP çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. KOP Tematik Cebir Kütüphanemizin kurulmasında fedakârca çalışıp emeğini esirgemeyen AR-GE birimimizin değerli öğretmenlerine teşekkür ediyorum.” dedi.