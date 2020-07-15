"Bizi Bahçeli'ye sorun"

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Türker mesajinda; Fetö isimli fitne ve terör yapılanmasının kana bulamak istediği ama Türk milletinin birlikteliği ile alt olduğu 15 Temmuz'un üzerinden dört yıl geçmesine rağmen kinimiz ilk günkünden daha diri haldedir. Bu lanetli örgütün cemaat sözcüğü altında yuvalanarak; hırsızlıkla, arsızlıkla ve yolsuzlukla devletin bütün birimlerine virüs gibi yayıldığı günlerde de, ki hatta daha öncelerinde de amaçlarının söyledikleri gibi Allah, Kuran, din ve kardeşlik olmadığını ve kendilerinin Türk düşmanı olduklarını; asıl gayelerinin berbat bir emelle tüm organlarımızı ele geçirip devletimizi yıkmak, milletimizi daha da ziyade vatanımızı bölmek ve satmak olduğunu, ılımlı islam, dinlerin kardeşliği vb. saçmalıklarla yüce dinimizi de bu pis emellerine alet ettiklerini her ortamda anlatmamıza rağmen, kötü düşünceli, ütopik hayalperest ve iftiracı olarak nitelendirilmiştik! Nitekim kanlı girişim gecesinde ilk olarak şanlı Özel Harekat'ımızı şerefsizce bombalayarak ne kadar haklı olduğumuzu kendileri gözler önüne sermişlerdir. Milletimize, tertemiz evlatlarını bu hainlere elleri ile teslim ederken, yanlış yaptıklarını, bunların ne dinimizle ne de milliyetçiliğimizle zerre alakaları olmadığını anlattığımızda da faşit, kavgacı ve düzen bozmacı iftiraları ile karşı karşıya kalmamıza rağmen yine de susmamıştık. Malumdur ki 15 Temmuz gecesinde kan hayali kuran haysiyetsiz terör örgütünün karşısına yine ilk geçenler, ilk şehitlerimiz Turan Ülküsü ile hilal bıyıklı ülkücülerimiz olmuştur. Arvasi hocamizin dediği gibi, "Tarih acz içinde kıvrana kıvrana, şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemeyeceğini yazmak zorunda kalmış" ve şehadet arzusuyla kirli paletlerin önüne geçen şanlı kahramanlarımız sayesinde, terör örgütü hain planlarını gerçekleştirememiştir. Cemaatçi çakalların Milliyetçi Bozkurtlara tercih edildiği, hizmet kelimesinin millet kelimesinden daha fazla prim yaptığı ve gariban ailelerin pırıl pırıl çocuklarına üniversite dönemlerinde "Ocağa gitme, cemaat evine git" denildiği dönemleri de bir daha adi bir yapılanmanın yine gençlerimizi tesiri altına alarak devletimize kastetmesine engel olmak icin tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi unutmayacağız, unutturmayacağız! Inaniyoruz ki kanlı darbe girişiminde verdiğimiz aziz şehitlerin, şanlı gazilerin kanı hicbir şekilde yerde kalmayacak ve son Fetö sempatizanına varana kadar yakalanıp yaptıkları haram emellerin hesabı şanlı Türk milletinin kini ile sonuna kadar sorulacaktır. Devletimizin bekâsı için canlarını feda eden 251 kahraman şehidimizi saygı, rahmet; gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bizi Bahçeli'ye sorun!" dedi.