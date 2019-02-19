Bitki Analiz Laboratuvarı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor

Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında TR71/18/FZD/0021 referans numaralı Nevşehir Ticaret Borsası’nın hazırladığı “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı” projesinde çalışmalara devam ediyor.

Proje kapsamında bir araya gelen Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Ahiler Kalkınma Ajansı yerinde inceleme uzmanlarının katıldığı görüşme de projenin ilerleme durumunu değerlendirildi.

Proje hakkında açıklama yapan Salaş;

Başlattığımız bu proje ile sertifikalı tohumculuk üretiminin başlaması ve gelişmesi için ilk adımı attıklarını ifade eden Salaş, Projemiz hızla yol kat etmektedir. Projemiz ile ilgili Ahiler Kalkınma Ajansımızla birlikte yaptığımız toplantıda geldiğimiz son durum ve projenin ilerleme durumunu ve yapacaklarımızı değerlendirdik. Umuyorum ki bu projeyi hayata geçtiğinde, Nevşehir ekonomisine, Çiftçimize ve dolayısıyla üyelerimize büyük katkılar sağlayacağını belirtti.