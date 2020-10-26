Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Konforu Artırılıyor

Nevşehir’de bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet kültürünü arttırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, kentteki bisiklet ve yürüyüş yollarının konforunu arttırıyor.

Bu çerçevede bir süre Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki 1,5 km uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolunun yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışma ile birlikte daha önce zemini beton kaplama olan bisiklet yoluna sıcak asfalt serimine başlandı.

Bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından ise daha önce parke taşla kaplı olan yürüyüş yolunun zemini tartan yapılacak.

Yol boyunca peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştirecek olan belediye ekiplerinin bu çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.