'Birlikte Başaracağız'

Eğitime verilen ilk arayla birlikte sürecin uzayacağı ihtimaline karşı öğretmenlerimizle sürekli zümre toplantıları yapıp değerlendirmelerde bulunarak sürecin uzaması halinde online eğitim, dijital eğitim, canlı eğitim gibi eğitim modellerini inceleyip okulumuza ve çocuklarımıza nasıl faydalı olmanın çabası içerisindeydik.

Altınyıldız İlkokulu ve Altınyıldız Ortaokulun’da 30 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren öğretmenlerimizin online canlı konu anlatımları, dijital interaktif soru çözümleri ve video soru anlatımlarının olduğu bir program ile EBA’nın da günlük eğitim programının takip edildiği günlük soru çözümleri ve kitap okuma saatlerini olduğu bir çalışma programı oluşturduk.

Öğrencilerimizin, Öğretmenlerimizin, velilerimizin, ülkemizin ve hatta insanlığın geçirdiği bu sıkıntılı zamanlarda ,sürecin bir an önce bitmesi, hayatın normale dönmesi ve çocuklarımızın cıvıltılarını okulumuzda duymak en büyük temennimizdir.

Bu sıkıntılı süreçte gece gündüz demeden çalışan, okulumuza gelerek toplantılara katılan, Altınyıldız İlkokulu ve Ortaokulunun cesur ,fedakar ,vefakar öğretmenlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor ,en kısa zamanda bütün insanlığın bu süreçten en az zararla çıkmasını temenni ediyor, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyor ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz.