'Birlikte Başaracağız'
Altınyıldız ilköğretim Kurumu olarak Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un dün yapmış olduğu açıklama ile okullarımız da 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitime ara verildiğini öğrendikten sonra , öğrencilerimizin eğitime verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacak eğitimden ve okuldan ayrı kalacakları bu süreçte okulu eve götürerek eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz.
Eğitime verilen ilk arayla birlikte sürecin uzayacağı ihtimaline karşı öğretmenlerimizle sürekli zümre toplantıları yapıp değerlendirmelerde bulunarak sürecin uzaması halinde online eğitim, dijital eğitim, canlı eğitim gibi eğitim modellerini inceleyip okulumuza ve çocuklarımıza nasıl faydalı olmanın çabası içerisindeydik.
Altınyıldız İlkokulu ve Altınyıldız Ortaokulun’da 30 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren öğretmenlerimizin online canlı konu anlatımları, dijital interaktif soru çözümleri ve video soru anlatımlarının olduğu bir program ile EBA’nın da günlük eğitim programının takip edildiği günlük soru çözümleri ve kitap okuma saatlerini olduğu bir çalışma programı oluşturduk.
Bu sıkıntılı süreçte gece gündüz demeden çalışan, okulumuza gelerek toplantılara katılan, Altınyıldız İlkokulu ve Ortaokulunun cesur ,fedakar ,vefakar öğretmenlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor ,en kısa zamanda bütün insanlığın bu süreçten en az zararla çıkmasını temenni ediyor, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyor ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz.