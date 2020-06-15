Birlik başkanlığında esnafların sorunları ele alındı

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar'ın yanı sıra AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin de katıldıkları toplantıda; Pandemi sürecinde Nevşehir'deki esnaf ve sanatkarların yaşadıkları sorunlar, süreç boyunca alınan ekonomik tedbirlerin esnaf ve sanatkara yansımaları, destek kredilerinden esnaf ve sanatkarın ne ölçüde yararlanabildiği ve esnaf sanatkarın güncel sorunları ve çözüm önerileri konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, toplantıya katılan, esnaf sanatkarların sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye teşekkür etti.