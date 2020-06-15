Son Dakika
Birlik başkanlığında esnafların sorunları ele alındı
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarın yaşadığı sorunlar ele alındı.
Nevşehir 15.06.2020, 16:28
Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, toplantıya katılan, esnaf sanatkarların sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye teşekkür etti.