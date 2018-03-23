Birincilik Biçimveren’in oldu

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından “Sahne sırası sende” yarışması Nevşehir il genelinde yapıldı.

Nevşehir Kültür ve Sanat merkezinde 24-29 yaş erkekler Türk Müziği yarışlarında Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı yöneticilerinden Lütfi Biçimveren Nevşehir birinciliği elde etti.

14 yarışmacı içerisinde seslendirdiği Türk Müziği eserleri ile göz dolduran Lütfi Biçimveren, yarışma sonunda birinciliği omuzladı. Birincilik kupasını kaldıran Lüfti Biçimveren’e daha sonra başarı beldesi takdim edildi.

Elde edilen başarı ile ilgili Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Lüfti Biçimveren’i tebrik etti.