Bir Nevşehirli daha yargıya taze kan oldu

NEVŞEHİR(MHA) Yeni seçilen üyelerden Beytullah Metin, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünyaya geldi. Yargı camiasında hakimlik, Yargıtay Savcılığı, 4.Ceza Dairesi başkanlığı yapmış olan Metin artık Yargıtay Üyesi olarak görevine devam edecek.

Ankara'da yaşayan Nevşehirli hemşehrilerini tespit ederek ziyaretlerini gerçekleştiren Genç Nevşehirliler Derneği, yeni seçilen Yargıtay Üyesi Beytullah Metin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genç Nevşehirliler Derneği başkanı Ziya Ağca, "Şimdiye kadar 120'nin üzerinde yapmış olduğumuz ziyaretler hem Ankara'da hem de Nevşehir'de yaşayan hemşehrilerimize rehber niteliğinde hizmet vermektedir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetler sayesinde artık Nevşehirliler daha güçlü hareket etmektedir. Yargıtay Üyesi olarak yeni seçilen değerli hemşehrimiz Beytullah Metin'e yeni görevinde başarılar dileriz. Ziyaretimize eşlik eden hemşehrimiz Cumhuriyet Savcısı Alp Giray Yapar, Adalet Müfettişi Mustafa Şenel ve derneğimizin üyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Ayrıca Yargıtay Üyesi olan değerli hemşehrimiz Salim Çevik ile görüşerek ziyaretimizi tamamladık.

Beytullah Metin hakkında ; Ankara BAM’da 4. Ceza Dairesi, açılacak FETÖ ana davası ile PKK, DHKP-C gibi örgütlerin davalarına bakmakla yetkilendirilmiş olan 4. Ceza’nın başkanı Yargıtay Savcılığı’ndan Beytullah Metin 2016 yılından itibaren görevini şimdide Yargıtay Üyeliği ile devam ettirmektedir. Beytullah Metin, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları, Kanun ve Uygulama Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatı kitabının yazarıdır. Beytullah Metin tarafından yazılan son kitap"Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatı" okurların beğenisine sunuldu.