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Bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı
Nevşehir 08.09.2021, 09:59
NEVŞEHİR(MHA) Acıgöl belediyesinin eğitim öğretime yapmış olduğu hizmetleri ve katkılarından biri olan ve her yıl yapılan kırtasiye yardımı bu yılda yine Belediye tarafından ilk, orta ve lise öğrencilerine eğitim ve öğretimin yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye yardımı verildi.
Öğrencilerin vatanına, milletine hayırlı birer fert olarak yetişmesi için Belediye imkanları dahilinde her türlü yardımlar, destekler yapılmakta ve yapılmaya devam edilecek.