Bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

NEVŞEHİR(MHA) Acıgöl belediyesinin eğitim öğretime yapmış olduğu hizmetleri ve katkılarından biri olan ve her yıl yapılan kırtasiye yardımı bu yılda yine Belediye tarafından ilk, orta ve lise öğrencilerine eğitim ve öğretimin yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye yardımı verildi.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilçede ilk, orta ve Lisede eğitim öğrenim gören yaklaşık bin 500 öğrenciye bir yıl boyunca ihtiyacına yetecek şekilde kırtasiye yardımı yapıldı.

Öğrencilerin vatanına, milletine hayırlı birer fert olarak yetişmesi için Belediye imkanları dahilinde her türlü yardımlar, destekler yapılmakta ve yapılmaya devam edilecek.