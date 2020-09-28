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BİK Kayseri Şube Müdürü Kaya ve TGF Genel Sekreteri Ekici’den Rektör Aktekin’e Ziyaret
Basın İlan Kurumu (BİK) Kayseri Şube Müdürü Emrullah Kaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Nevşehir 28.09.2020, 13:40
BİK Kayseri Şube Müdürü Emrullah Kaya beraberinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ve BİK Kayseri Şube Müdürlüğü personeli Sayit Aykul’la birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Rektör Aktekin’e görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan BİK Kayseri Şube Müdürü Kaya, yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Aktekin’e bilgi verdi.
TGF Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Ekici ise, şehrin ve bölgenin her alanda kalkınmasına öncülük eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
Rektör Aktekin daha sonra ziyaretçilerle bir süre görüştü.