Beş Ayrı Adresten Hırsızlık Yapan Şahıs Antalya’da Yakalandı

Ürgüp İlçemizde 10-11.03.2019 günü gece muayyen saatlerde 5 adet Evden Hırsızlık,1 adet Evden Hırsızlığa Teşebbüs olayı ile ilgili Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğümü tarafından yapılan ortak çalışmada;

KGYS kameraları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası bahse konu Hırsızlık Olaylarının gerçekleştirilmiş olduğu mahallede yüzü maskeli şahsın ikametlerin çevresinde dolaştığı tespit edilerek görüntülerden yapılan tespitte şüphelinin daha önceden de hırsızlık konusundan çok sayıda kaydı bulunan ve yine çok sayıda hırsızlık konusundan aranan E.L. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş,

Şahsın sahte kimlik beyan etmek suçundan Antalya ilinde gözaltında olduğu tespit edilerek Antalya Emniyet müdürlüğü ile irtibata geçilmiş, Şüpheli şahıs sahte kimlik ile olay günü olan 10-11.03.2019 günü 23 … plakalı araç ile ilçemize geldiği ve ilçemiz bir otelde sahte kimlikle konakladığı tespit edilmiş olup konu hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Adli tahkikat yapılarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmiş.

İlçemizde meydana gelen Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs olayları faili belli olarak aydınlatılmıştır.