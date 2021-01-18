"Belediyemin Külliye için harcanacak parası yok"

NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un programına konuk olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye bütçesinden Külliyeye harcanacak paralarının bulunmadığına dikkat çekerken, şehrin daha önemli sorunları dururken zaten böyle bir harcama yapamayacaklarını ifade etti.

Külliye ile ilgili Katar Büyükelçisine bir teklif sunduklarını ve oradan bir cevap beklediklerini de hatırlatan Başkan Arı, daha önce şehrin Valisi, Milletvekilleri, Ticaret Odası Başkanı gibi ilerdi gelenleriyle yaptıkları görüşme sonucunda para toplanmasına da karar verildiğini ancak pandemi nedeniyle bu çalışmanın da yapılamadığını belirtti.

Külliyenin ibadet edilecek üst bölümünün tamamlanabilmesi için 15 Milyon TL para gerektiğini söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, parası olan, kendisinin, annesinin, babasının, dedesinin ismini Külliyeye vermek isteyen bir hayırseverin ortaya çıkması durumunda bu durumu da değerlendirebileceklerini dile getirdi.

Başkan Arı, "Külliye yarım kalmış ve tamamlanması gereken bir yer. Çeşitli nedenlerle bir türlü tamamlanamamış. Tamamlanması gerekir mi, evet tamamlanması gerekir. Peki Sayın Rasim Arı sen belediye bütçesinden burayı tamamlar mısın dersen hayır derim. Niye?. Benim şu an belediye bütçesinden Külliyeye verecek param yok. Külliye camiinin ibadete açılacak üst kısmının tamamlanabilmesi için gereken para 15 Milyon TL. Ben belediye bütçesinden bunu karşılayamam. Belediyenin böyle bir bütçesi ve belediyenin cami yaptırma gibi bir görevi de yok. Kaldı ki şehrin bu kadar eksiklikleri var iken, Kayaşehir'i açtık, orada istihdam oluşturacak çalışmalarımız yapmak dururken bu parayı ben Külliyeye vermem. Kimse kusura bakmasın. Kimse de benim muhafazakarlığımı filan da sorgulamasın. Bu konuda beni birileri eleştiriyorsa şunu bilsin bende İmam Hatip mezunu bir adamım ve beraberinde hafızım. Ben içimdeki inanç dünyasına göre değil, hakka göre, hukuka göre ve kul hakkına göre belediyeyi idare ediyorum. Peki burası böyle kalacak?. Hayır daha bu hafta içerisinde Ankara'da bir kanalla görüştüm. Katar Büyükelçisi. Kendisini buraya getirdim, Kayaşehir'i, külliyeyi gezdirmiştim kendilerine. Bu konuda kendilerinden destek istedim. Arkadaşlara bir çalışma yaptırmıştım bahsettiğim bölümün tamamlanması halinde nasıl bir görüntü ortaya çıkacak diye. O çalışmayı da kendilerine gönderdim. Onlardan haber bekliyorum. Eğer burasının hemen ibadete açılmasını isteyen ve parası da birileri varsa getirsin parayı derneğine yatırsın biz de bir an önce tamamlayıp ibadete açalım. 1 Yıl önce Nevşehir eski Valisi İlhami Aktaş'ın döneminde, Milletvekillerimiz, Ticaret Odası Başkanımızın da bulunduğu bir ortamda bu konuyu oturduk konuştuk. Şehrin hayırsever iş insanlarından para toparlayalım başlatalım dedik. Ama bu arada pandemi girdi araya. Biz de bu pandemi sürecinde kimseden para istemeye yüzümüz olmadı. Ben belediyeden kimseye para toplamam. Ricacı da olmam. Belediyeyi bu işlere karıştırmam. Çünkü bu konu oldukça hassas ve tahriş olmuş bir konu. Ben onun üzerine gitmem. Ama parası olan bir kardeşimiz varsa gelsin istiyorsa kendisinin, annesinin, babasının, dedesinin ismini verelim. Külliye de geldiğimiz son durum bu" diye konuştu.