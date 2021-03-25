Belediye Ekipleri Karla Mücadele Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda bekleyen Nevşehir Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında karla mücadele çalışması yaptı.

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte ana arterler ve mahallelerdeki cadde ve sokaklarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesaisini sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yol çalışmalarının yanında vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlardaki kaldırımlarda da kar temizliği gerçekleştiriyor.