Belediye Başkanı Seçen’e, Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

3 Mayıs 2018 Perşembe günü, Nevşehir Belediyesi Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Nevşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Atilla Seçen’e hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Seçen’i bugün de Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni TOKİ site yöneticileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında görev yapan öğretim üyeleri ile vatandaşlar ziyaret ederek, görevinde başarılar dileğinde bulundular.