Belediye Başkanı Seçen, Sanayicilerle İftar Yaptı

Presmak isimli firmanın bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan işletmelerin sahip ve yöneticileriyle çalışan işçiler katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar yemeği, yapılan iftar duasının ardından sona erdi.

İftar yemeği sonrasında konuşan 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, bu milletin ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda olmak için ant içtiklerini ifade etti.

MİLLETİMİZ ÜLKEMİZE YÖNELİK OYUNLARI 24 HAZİRAN’DA BOZACAK

25 Haziran’da Türkiye’nin çok güzlü bir Cumhurbaşkanı ve çok güçlü bir Meclis’e kavuşması gerektiğini dile getiren Menekşe, her türlü oyunlara karşı aziz Türk Milletinin 2023 hedeflerine hep birlikte koşan bir sistemi ülke gündeminde ana unsur olarak değerlendireceğine inandığını söyledi. Son günlerde özellikle Dolar kuru üzerinden ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye çalışan dış güçlerin de bu oyunlarının boşa çıktığını gördüklerini belirten Menekşe, 24 Nisan’da aziz Türk milletinin evlatlarının da bu oyuna son vereceklerini ifade etti.

2023’e UZANAN YOLDA GÜÇLÜ MECLİS VAZGEÇİLMEZ ÖNEM TAŞIYOR

Daha sonra konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Açıkgöz, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile birlikte Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçeceğini ve bu sistemin de güçlü bir meclis yöntemiyle daha etkin şekilde işleyeceğini aktardı. Açıkgöz: “ 24 Haziran seçimleriyle birlikte iki nokta ülkemizin gündemine yerleşiyor. Biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diğeri de ittifaklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelinde Meclis oldukça önemli. İnşaallah bu milletin ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçim öncesinde ‘ Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririz, ancak Meclis seçimlerinde farklı bir partiye oy veririz’ düşüncesini birileri gizliden gizliye bir dizi algı operasyonları ile aziz milletimizi etkilemeye çalışıyor. Bu yeni hükümet modelinde güçlü Meclis oldukça önemli. İnsanlarımızın aklını çelmeyi amaç edinen bu köklü fitneyi yaymaya çalışanların asıl hedefleri, Mecliste çoğunluğu elde edip, Erdoğan’ı etkisiz hale getirmek, Meclisi tıkamak, Bu sebeple bizlere bu konuda da uyanık olmak düşüyor. Oldukça sağ duyulu bir yaklaşım ortaya koymamız gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerini gerçekleştirme yönünde rahat görev yapabilmesi için güçlü bir Meclis’e ihtiyaç var. Şimdi ortada iki ittifak var. Biri aziz milletimizin ellerinde sadece bayraklarıyla kahpe FETÖ terör örgütü mensuplarının yaptığı darbe girişimini etkisiz bırakmak için sokağa çıkarak verdikleri köklü bir kahramanlık destanı ile ortaya koydukları asil bir hareketle bu ülkeye sahip çıkanların ortaya çıkardığı Cumhur İttifakı, diğer yanda da 15 Temmuz gecesinde sokağa çıkanları mahkum ettirme düşüncesini paylaşan ve gerek dünya görüşü ve gerekse de siyasi yöndeki görüşleri tamamen zıt olanların birleştiği, sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını ana hedef olarak belirleyenlerin ortaya koydukları ittifak. Ben onları Şer ittifakı olarak isimlendiriyorum. Adeta 15 Temmuz hain darbe girişiminin rövanşını almak amacıyla hareket ediyorlar. Bu Şer ittifakının 4 partisinin de temel düşüncesi, sırtını terör örgütleri PKK ve PYD’ye dayayan HDP Eş Genel Başkanının özgürlüğüne kavuşması. Ancak Türk Milleti, milletin ve ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, onu güçlü Meclis ile daha rahat çalışmasına imkan sağlayacak. “ dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de iftar yemeğinde hazır bulunan sanayici işadamlarının ve işçilerin Ramazan ayı içerisinde tuttukları oruç ve yaptıkları ibadetlerin Allah tarafından kabul edilmesi dileğinde bulundu.

Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara karşı köklü bir cevap verilmesi, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin daha da saflarının sağlamlaştırılması adına 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin oldukça önemli olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Seçen, bu konuda aziz Türk Milleti’nin gereğini sandıkta yerine getireceğine olan inancını yeniledi.

AZİZ MİLLETİMİZE EFENDİLİK DEĞİL, HİZMETKARLIĞI SÜRDÜRÜYORUZ

Seçen, 14 yıldan beri bu milletin efendisi gibi değil, hizmetkarı olarak gördüklerine vurgu yaptı. Seçen “ 14 yıldan beri hep içinizde idim. Bu saatten sonra da sizin hizmetkarlığınıza devam edeceğiz. Bu aziz millete hiçbir şekilde efendilik yapmadık. Şimdiden Pazar günü idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi, sonrasındaki Ramazan Bayramınızı ve 24 Haziran bayramınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Alllah’dan niyaz ediyorum.” dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’da yaptığı konuşmada, sanayici ve işadamları ile bu anlamlı iftar yemeğinde kendilerini buluşturan işletme sahip ve çalışanlarına teşekkür etti.

DAR GELİRLİLERE BİR YILDA 35 MİLYON LİRA DESTEK

Nevşehir Valiliği olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün engelli, yaşlı ve zor durumda olan ailelere yönelik yaptığı yardımların dışında sadece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak bu yıl içerisinde 35 milyon TL’lik yardım sağladıklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından yemeğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan işletmelerin sahip ve yöneticileriyle çalışan işçilere teşekkür etti ve onlarla fotoğraf çektirdiler.