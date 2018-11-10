Belediye Başkanı Seçen, AK Parti Milletvekili Menekşe İle Bir İşletmenin Açılışına Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile birlikte bir işletmenin açılışına katılarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2000 Evler Mahallesi 33. Sokakta bugün hizmete kazandırılan bir işletmenin açılış törenine katıldı.

Hafız Mahmut Sami Kemikkıran’ın yaptığı dua sonrasında işletme TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve davetliler tarafından hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Seçen, işletme sahibine hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 15:05