Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Acı Günü

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın kanser tedavisi gören teyzesinin eşi, Salih Karakoyunlu’nun babası Nusret Karakoyunlu, dün akşam saatlerinde vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi görev ve Nevşehir’deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Karakoyunlu için memleketi Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Karakoyunlu’nun naaşı, İnanlı Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.