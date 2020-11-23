Belediye Başkanı Rasim Arı’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli; yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren; sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir” diyen Arı, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, irfan ordusunun fedakâr mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerin günlerini kutladı.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’sinin, ülkemizin her bir köşesinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükseleceğini belirten Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olan bizler için, öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Büyük milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi; her şartta ve koşulda yetiştirmeyi amaç edinerek, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücün en büyük mimarı; elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenler, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarken, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum”