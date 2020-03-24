Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Nevşehirli gençlere büyük müjde
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, ‘İKİ GÖZÜMÜN NURU’ DEDİĞİ NEVŞEHİRLİ GENÇLER İÇİN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK ULUSLARARASI GENÇLİK AKADEMİSİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘İki Gözümün Nuru’ dediği Nevşehirli gençler için Türkiye’ye örnek olacak Uluslararası Gençlik Akademisi projesini hayata geçiriyor.
Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir’de sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için, gençlerin eğitiminde çağdaş yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Günümüzde artık, uzmanlara göre liderlik özelliği, dijital kültür, gelecek zekası, dünya vatandaşlığı, eleştirel ve tasarımcı düşünce gibi kriterlerin is yasamı ve sosyal alanda gençleri bir adım öne çıkardığını ifade eden Arı, “Klasik yöntemlerle, gençlerin sadece bos zamanlarını geçirebileceği merkezler yerine, teknoloji okuryazarlığı anlamına gelen dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri merkezler oluşturmak önem arz etmektedir. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ve buna karsın ilimizde hala klasik yöntemlerle hizmet veren gençlik merkezleri olması, çağdaş yöntemlerle eğitim verilmesi için bir akademi kurulması yönünde adım atmamızın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir.” dedi.
Uluslararası Gençlik Akademisini hizmete açarak, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunmak ve özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, teknolojiyi doğru kullanabilen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Arı, akademinin yenilikçi fikirlerin dogmasına, gençlerin sanatsal ve estetik düşünce yeteneklerinin gelişmesine ve uzun vadede gençlerin bir dünya insanı olarak yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.