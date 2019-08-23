Belediye Başkanı Rasim Arı’dan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na Ziyaret

Nevşehir ile ilgili hayata geçirilecek çeşitli projelere ilişkin Ankara’da temaslarını sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ile bir süre görüşen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi’nin spor projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Nevşehir’i sporda da marka bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek bu konuda verdiği destekten dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür eden Arı, şehre yeni kazandırılacak yatırımlar konusunda Kasapoğlu’ndan destek istedi. Arı, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin hak ettiği hizmetleri alarak marka bir şehir kimliğine bürünmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Birçok alanda olduğu gibi sporda da ilimize önemli yatırımlar kazandırma hedefindeyiz. Bunla ilgili hazırladığımız projelerimiz yakında hayata geçmeye başlıyor. Her zaman en büyük destekçilerimizden olan Sayın Bakanımızın bizlere verdiği yeni müjdeler bu konudaki çalışmalarımıza önemli bir ivme kazandıracak. Kendisine tüm Nevşehir adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Arı ziyaretin anısına Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu’na çini bir tabak hediye etti.