Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Fedakâr Sağlık Çalışanlarına Hediye

Belediye Başkanı Rasim Arı, COVİD-19 ile mücadelede zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. Arı’nın talimatıyla Nevşehir Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe ve memurlar için hazırlanan tatlı paketleri, belediye görevlilerince personellere dağıtılması için hastane yöneticilerine teslim edildi.

Arı’nın gönderdiği hediye paketlerinin içerisinde, “Bu zor dönemde takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum.” notu yer aldı.

Başkan Arı ayrıca, hastanede uzun süredir mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve günlerinin büyük bir bölümünü ailelerinden uzakta hastanede geçiren sağlık çalışanları için bir de yastık hediye etti. Üzerinde Nevşehir Belediyesi’nin logosunun yer aldığı yastıklarda yine hastane yönetimi tarafından sağlık çalışanlarına dağıtıldı.



