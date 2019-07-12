Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’e Hizmetteki 100 Gününü Anlatacak

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından geçen 100 günlük süre içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için bir toplantı düzenleyecek. 13 Temmuz 2019 Cumartesi (yarın) saat 17.00’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan toplantıya milletvekilleri, AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, ulusal ve yerel gazete, televizyon, radyo ve internet sitesi temsilcileri ve muhabirleri ile vatandaşlar katılacak.

Toplantıda Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Nevşehir’de hayata geçirdiği projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Arı, ayrıca önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek ve Nevşehir’e birçok konuda önemli ivmeler kazandıracak çeşitli projelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Tüm Nevşehirlileri programa davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, toplantıda Nevşehir için yeni müjdelerin de vatandaşlara duyurulacağını söyledi. Arı, “Vatandaşlarımız tarafından bizlere emanet edilen bu görevin geride bıraktığımız 100 gününde neler yaptığımızı halkımızla ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Toplantıda hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra yeni dönemde yapacağımız çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaracağız. Bunun yanı sıra hem vatandaşlarımızın görüşlerini ve taleplerini dinleyeceğiz. Hayalimizdeki Nevşehir’i halkımız ile yapacağımız istişarelerle oluşturacağız.” dedi.