Belediye Başkanı Rasim Arı, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine Katıldı

56'ncı Ulusal, 30'ncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri açılış programı Hacıbektaş ilçesinde bulunan kültür merkezinde gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde törenler için Hacıbektaş ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u karşılayanlar arasında yer alan Başkan Rasim Arı, Bakan Ersoy ile bir süre görüştü.