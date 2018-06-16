Belediye Başkanı Atilla Seçen, Hastalarla Bayramlaştı

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Nevşehir Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, önce Acil Servis bölümünde görev yapan sağlık personellere çiçek takdim etti ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Acil Servis bölümünde tedavileri devam eden hastalara ve yakınlarına acil şifalar da dileyerek çiçek takdim eden Seçen, daha sonra hastanenin değişik polikliniklerinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ali Osman Ercan ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doktor Kamil Uz’un da katıldığı ziyarette Belediye Başkanı Atilla Seçen, hastalara çiçek takdim etti ve Allah’dan acil şifalar temennisinde bulundu. Seçen, daha sonra hasta ve yakınlarının mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.