Belediye Başkanı Arı’dan Türkeş İçin Mevlid-İ Şerif

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara’da vefat eden Türk siyasetine yön veren en önemli isimlerden biri olan MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için TOKİ 1. Etap Vaiz Osman Yılmaz Camiinde Yatsı Namazını müteakip Mevlid-i Şerif okuttu.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı Mevlid-i Şerif’de Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mevlid-i Şerif sonrasında cami cemaatine gülsuyu ile lokum ikramında bulunuldu.