Belediye Başkanı Arı, Müjdeyi Verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yerinde konut isteyenlere yönelik eski Gazi İlkokulu çevresinde yapılacak olan konutlar için önümüzdeki günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale gerçekleştirileceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ‘ü konuk etti. Baştürk ile başkanlık makamında bir süre görüşen Arı, Nevşehir’de gerçekleştirilen başta kentsel dönüşüm olmak üzere TOKİ’nin hayata geçirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulundu.

Arı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yerinde konut isteyenlere yönelik Gazi İlkokulu çevresinde yapılması planlanan ve yıllardır beklenen konutlar için ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini müjdeledi.

Proje revizyon çalışmalarının güncel yönetmelikler kapsamında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca tamamlanarak Uygulama Daire Başkanlığı’na sunulduğunu kaydeden Arı, ihale çalışmalarının ise bu ay sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Bu alanda yaklaşık 34.000 m2 alan içerisinde 178 konut, 18 dükkân ve kamusal mekanların yapımının gerçekleştirileceğini söyleyen Arı, “Kale etrafındaki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında evlerinin bulunduğu bölgeden konut isteyen vatandaşlarımız vardı. Uzun yıllardır bu bölgede yeni konutların yapılması için beklediler. Çok şükür şu anda bunla ilgili birçok engeli aştık ve ihale aşamasına geldik. TOKİ tarafından söz konusu bölgeye yapılacak olan konutların ihalesi gerçekleştirilerek en kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacak. Uzun yıllardır heyecanla beklenen bu projenin nihayet hayata geçmesinde büyük destekleri olan başta Sayın Valimiz İnci Sezer Becel, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.