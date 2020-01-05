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Belediye Başkanı Arı, Gazi Stadı ve Nevşehir Belediyespor’un Nar Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’un kendi evindeki müsabakalarını oynadığı Gazi Stadı ve kulübün Nar Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Nevşehir 05.01.2020, 19:31
Belediye Başkanı Arı, Gazi Stadı ve Nevşehir Belediyespor’un Nar Tesislerinde İncelemelerde Bulundu
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Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ve kulüp yöneticileri ile birlikte ilk olarak Gazi Stadı’nı gezdi.

Stat içerisindeki tribünlerde, soyunma odaları ve saha zeminin de gerçekleştirilen iyileştirme ve yeni kapalı tribün yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Arı, çalışmaların TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden kulübün ilk iç saha maçına kadar tamamlanması talimatını verdi.

Daha sonra beraberindekiler ile birlikte Nar Tesislerine geçen Arı, burada da tesis içerisinde yapılan çalışmaları inceledi. Tesis içerisindeki yenileme çalışmalarına ilişkin Kulüp Başkanı Esat Özaltın ile görüşerek bilgiler alan Arı, Nevşehir Belediyespor’un gerek iç saha maçlarını oynadığı stadının gerekse kendi tesislerinin daha modern bir hale getirilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

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