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Belediye Başkanı Arı, Gazi Stadı ve Nevşehir Belediyespor’un Nar Tesislerinde İncelemelerde Bulundu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’un kendi evindeki müsabakalarını oynadığı Gazi Stadı ve kulübün Nar Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Nevşehir 05.01.2020, 19:31
Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ve kulüp yöneticileri ile birlikte ilk olarak Gazi Stadı’nı gezdi.
Stat içerisindeki tribünlerde, soyunma odaları ve saha zeminin de gerçekleştirilen iyileştirme ve yeni kapalı tribün yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Arı, çalışmaların TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden kulübün ilk iç saha maçına kadar tamamlanması talimatını verdi.