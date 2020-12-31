Belediye Başkanı Arı Eleştirileri Dinledi

Göreve geldiği ilk günden itibaren şeffaflığın sağladığı sosyal hesap verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm Türkiye'ye örnek olacak hesap verilebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Arı, vatandaşların cep telefonlarına “Birbirimizi tanımamak en büyük önyargı sebebidir. Belediyemizin çalışma sisteminden memnun olmayan, yaptığımız işlerin plansız olduğunu düşünen, ‘belediye başkanı ben olsam daha iyi yapardım’ diyen, ‘benim mahallemde çalışma yapılmıyor’ diyen, sosyal medya ve haberlerde gerekli açıklamaların yapılmadığına inanan, belediyemizi istediği düzeyde tanımayan ve tanımadı için de sevemeyen tüm kardeşlerimi görüşlerini dile getirmek için Eleştiri Meclisi’ne davet ediyorum. Lütfen gelin eleştirin ve doğruyu beraber bulalım” şeklinde mesaj göndererek eleştirilerini dile getirmek için Eleştiri Meclisi’ne davet etti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’in ve Başkan Arı’nın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan programda Arı, vatandaşların eleştirilerini dinledi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Arı, “Her zaman doğruyu yapmayabiliriz. Zaman zaman fark etmeden, istemeden yanlış şeyler de yapabiliriz. Bu anlamda bize her türlü eleştirinizi, her türlü talebinizi iletmekte lütfen özgür hissedin. Ben herkesin eleştirme hakkı olduğunu düşünüyorum. Halkın oyuyla seçilmiş temsilcisi olan herkesin bu eleştirilere açık olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.