Belediye Başkanı Arı, Ankara’da Temaslarda Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, haftanın ilk günü Nevşehir’de hayata geçirilen ve planlanan projeler ile ilgili bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Arı, bu kapsamda ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile bir araya geldi. Yılmaz’ı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki makamında ziyaret eden Arı, Nevşehir'in sinema sektöründeki cazibesi ve bunun daha da artması için yapılabilecek projeler üzerine bir süre Yılmaz ile baş başa görüştü. Görüşmede, bugüne kadar birçok önemli yerli ve yabancı film ve dizi projesine ev sahipliği yapan Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin bu alanda daha fazla rol alabileceğini kaydeden Arı: “Bölgemiz tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bunda bölgede çekilen yerli ve yabancı dizi ve sinema filmlerinin etkisi oldukça büyük. Bu konuda önümüzdeki aylarda ortaya koyacağımız projeler ile şehrimize daha fazla yerli ve yabancı sinema filmlerini çekmek istiyoruz. Bunla ilgili olarak neler yapabileceğimiz konusunda değerli dostumuz Erkin Yılmaz ile istişarelerde bulunduk. Oldukça verimli bir görüşme oldu. Nevşehir önümüzdeki aylarda sürprizlere hazır olsun.” dedi.

Arı, daha sonra Tarım Kredi Taşımacılık ve Lojistik Genel Müdürü Faruk Koyuncu’yu ziyaret etti. Arı, burada da seçimlerden önce Nevşehirlilere söz verdiği Lojistik Merkezi ile ilgili görüşmelerde bulundu. Görüşme sonunda Nevşehir’e kurulacak olan merkez için bayramdan sonra fizibilite çalışmalarına başlanacağı müjdesini veren Arı: “Açıkladığımız projeler ile birlikte vatandaşlarımız bizlere inanarak, güvenerek, şehrimizi daha ileriye taşımak için bu göreve getirdi. Bizlerde onların bu güvenleri karşısında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz tüm projelerimiz birer birer hayata geçiyor. Bu projelerle birlikte şehrimiz Türkiye’ye örnek olacak.” diye konuştu.