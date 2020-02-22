Belediye Başkanı Arı, AK Parti İlçe Kongrelerine Katıldı

AK Parti'nin 7. Olağan Kongre süreci çerçevesinde Nevşehir’de ilçe kongreleri başladı. Hafta sonu gerçekleştirilen Derinkuyu, Gülşehir ve Acıgöl ilçe kongrelerine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, partisinin delege ve üyeleri ile buluştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile İl Başkanı M.Rauf Yanar’ın da bulunduğu kongrelerde yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları veren Belediye Başkanı Arı, partisinin kongrelerden büyüyerek ve güçlenerek çıkacağına inandığını söyledi.

AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, 2002 yılından bugüne Türkiye’nin geleceğine dönük çok önemli adımlar attığını söyledi.

Bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan AK Parti’nin milletin ortak hafızasında yatırımlar, yenilikler ve icraatlarla yer aldığını ifade eden Arı, "Milletimizin emrinde, milletin hizmetkârı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve şehrimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimiz, büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye için güç birliği yaptığımız, kardeşlik bağlarımızı yenilediğimiz ve aynı zamanda bir bayrak değişimiyle birlikte, ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacak yeni kadroların da aramıza katıldığı zamanlar olacaktır.” dedi.

Katıldığı ilçe kongrelerinde parti üyeleri ve delegelerin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Arı, partisinin yeni seçilen ilçe yöneticilerine ve başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.