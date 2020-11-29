Bazı Mahallelerde Su Kesintisi Yapılacak

Nevşehir’in 30 yılı aşkın süredir kullanılan içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arızalara neden olan eski asbesti boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü borularla değiştiriyor.

Bu kapsamda Bir süre önce Yunus Emre Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları çerçevesinde Sümer Mahallesi’nde bulunan içme suyu deposundan kentin çeşitli mahallelerine giden ana isale hattını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri buradaki 500’lük asbestli borular yerine düktil boruları devreye sokacak.

Çalışmalar dolayısıyla 30 Kasım 2020 Pazartesi günü planlı su kesintisine gidecek.

Sabah erken saatlerde başlayacak çalışma dolayısıyla Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi (Bir Kısmı), 20 Temmuz Mahallesi (Bir Kısmı), Bahçelievler Mahallesi, Emek Mahallesi, Yeni Mahalle, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi’ne gece saatlerine kadar su verilemeyecek.

Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bölgedeki hat yenileme çalışmalarından dolayı farklı tarihlerde 4 ayrı planlı su kesintisine gidileceği duyurulmuş ve bunların üçü geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti.