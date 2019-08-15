Bayram Sonrasında Çöp Konteynerleri Yıkanarak Dezenfekte Ediliyor

Daha temiz ve sağlıklı bir Nevşehir için Nevşehir Belediyesi’nin ‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp toplama hizmetinin yanı sıra çöp konteynerlerinin de temizliği için büyük özen gösteriyor. Kurban Bayramı sonrasında hava sıcaklığının mevsim normallerini aştığı bu günlerde şehir merkezinin çeşitli cadde ve sokak aralarındaki yeraltı çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin yıkama ve temizleme işi düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında yeraltı çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyi titizlikle temizlenerek basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte ediliyor. Tortu kalmayacak şekilde temizlenen konteynerler daha sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin konteynerlerin yıkama ve dezenfekte edilmesine yönelik çalışmaları, il merkezindeki 330 yeraltı çöp konteynerinde haftalık olarak yapılıyor.