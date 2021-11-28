Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi, son yolculuğuna uğurlandı

Dün Bursa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi, memleketi Nevşehir’e getirildi. Öğle namazının ardından Hacı Rasim Uzer Camiinde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Kesekçi’nin cenaze namazına ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH genel başkan yardımcıları Yavuz Dede ve Sait Demir, il protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazında eşi Cansu Esra Kesekçi, baba Salim Kesekçi ve ağabeyi Mustafa Kesekçi, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından kardeşim dediği Tarık Kesekçi ile ilgili konuşan Selçuk Bayraktar, ülke ve millet adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Bir taraftan kendini ülkesine, insanlığa, milletine adamış bir şekilde çalışırken, diğer taraftan da iyilik faaliyetlerinden de geri kalmak istemezdi. Gencecik yaşında mühendislik ekibine liderlik de etmeyi başarmış bir kardeşimizdi. Çok yüksek donanımlı bir kardeşimizdi. Tarık’ı özel kılan yüksek şuur ve tüm mühendis arkadaşlarına örnek olabilecek idealizmdi benim gözümde. Bunun yanında kalbinin temizliği iyilik severliği, iyilik peşinde koşması zaten bütün yaşantısı da bu şekildeydi. Son yolculuğu da o şekilde oldu. Rahatını bozup hasta olduğu halde kendisi gibi dört kardeşimizle beraber il dışına vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular. Kendisiyle benim Akıncı’da çok mesaim oldu. Aynı zamanda bir Akıncıydı. Cenge giderken de öyleydi. Dünyanın farklı yerlerindeki fakir çocukları koluna taktığı zamanda onlara yardım götürdüğünde de şendi. Kaybımız çok büyük. Ülkemiz adına çok büyük, milletimiz adına, müessesemiz adına çok büyük. Ama biz inanıyoruz ki kısacık ömrüne çok güzel işler sığdırdı, çok güzel bir örnek bıraktı.”

DÜĞÜN YEMEĞİ AFRİKADA’Kİ ÇOCUKLARA VERİLDİ Hayırseverliği il tanınan ve 2019 yılında evlenen Tarık Kesekçi, eşi Cansu Esra Kesekçi ile aldığı kararla düğün yemeklerini gıda ve su sorunu yaşanan bir Afrika ülkesinde vermişti. Batı Afrika ülkelerinden Nijer’in Niamey şehrindeki bir yetimhanenin bahçesinde, onlarca yetim çocukla bir lokma ekmek bulmakta zorlanan çok sayıda ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturmuşlardı. İstanbul’dan Bursa’ya Genç İHH tarafından düzenlenen bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki otomobilin, önündeki kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü Muratcan Kaya ile birlikte aynı araçta bulunan Yusuf Taha Göktaş, Kaan Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi hayatını kaybetmişti. Baykar’ın genç uçak mühendisi Tarık Kesekçi, İHA ve SİHA’ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapıyordu.

Kaynak: MuskaraHaber.com