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BAU Rektör Danışmanı Turgay Polat Bahçeşehir Koleji Öğrencileri ve Öğretmenleri İle Buluştu
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı, Eğitimci, Yazar Turgay Polat; Nevşehir Kampüsü öğrencileri ve öğretmenleri ile buluştu.
Nevşehir 10.01.2021, 20:16
Geleceğin becerilerini ve Z kuşağını anlatan Polat, seminer sonunda soruları da yanıtladı.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Turgay Polat hocamıza katılımlarından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Bizi Turgay Polat ile tanıştıran Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç’e de şükranlarımızı sunuyoruz.