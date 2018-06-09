Başkan Yanar ve ekibinin organizasyonu tam not aldı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar. Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve yönetimlerinin büyük bir gayret ile gerçekleştirdikleri Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sözleriyle tam not vermesi dikkatlerden kaçmadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevşehir mitinginin günler öncesinden başlayan hazırlıklarda başta il başkanı M. Rauf Yanar olmak üzere teşkilat mensupları, Milletvekili adayları bizzat görev aldılar.



Bir yandan seçim çalışmalarını iftar, sahur demeden sürdüren AK Partili Nevşehir Milletvekili adayları, İl Başkanı, Merkez ilçe, Gençlik kolları ve Kadın Kolları Başkanları miting alanının düzenlenmesinde, hazırlanmasında da önemli görev üstlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı değim yerinde ise alınlarının AK’ıyla ağırlayan ve uğurlayan AK Partili teşkilatlar miting öncesinde ve sonrasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamanın da mutluluğunu yaşadılar.



Bu arada il başkanı Yanar, miting alanını hınca hınç dolduran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partiye sevgi seliyle destek veren tüm Nevşehirlilere teşekkür eden özel bir klip yayınlaması da dikkatlerden kaçmadı.