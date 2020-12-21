Başkan Yanar, " Pandemi süreci de gösterdi ki, biz güçlü bir ülkeyiz"

NEVŞEHİR(MHA) Salgın sürecinde vatandaşlarla gönül bağını koparmamak için yoğun bir çalışma performansı ortaya koyduklarını belirten AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, "Malum tüm dünyayı saran bir pandemi sürecindeyiz. İnsanlarımız partimizi bir sığınak gibi görerek işsiz kaldık, aşsız kaldık diye bizlerden yardım istiyorlar. Özellikle bu dönemde onların dertlerine derman olabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bunun yanında vatandaşlarımızla gönül bağlarımızı hiç bir zaman koparmadık. Sadece vaka sayılarının yükseldiği bazı dönemlerde biraz mesafemizi koruduk ancak bu dönemde de evlerine konuk olup çaylarını içip muhabbetlerine ortak olduk. Bizden istenen de, beklenen de Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Vatandaşımızın gönlüne girebilmek. Bizde bunu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu arada belediyelerimiz, başta Nevşehir belediyemiz olmak üzere gönül belediyeciliğini tam olarak sahaya yansıttılar. Milletvekillerimiz bakanlıklarımızda ve bürokraside önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bu pandemi süreci de gösterdi ki biz güçlü bir ülkeyiz" ifadelerinde bulundu.