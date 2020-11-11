Başkan Yanar'dan Memur-Sen'e taziye ziyareti

NEVŞEHİR(MHA) İl Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Memur-Sen İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığını ziyaret eden Başkan Yanar, Başkan Mustafa Çiftci'ye taziye ve geçmiş olsun temennilerini iletti.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çiftci, ziyaretinden dolayı AK Parti il başkanı Yanar ve beraberindeki il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaretin anısına Başkan Yanar'a Sendikanın kurucusu Merhum Mehmet Akif İnan'ın eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye etti.

Ziyarette Eğitim-Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundular.