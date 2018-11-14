Başkan Seçen, Yücel ve Gündüzpolat’ı Tebrik Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Ercan Civelek’in Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı olarak atanmasının ardından boşalan DERSİAD Nevşehir Şube Başkanlığına Avukat Mehmet Yücel’in seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Seçen, Yücel’e yeni görevinde üstün başarılar temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Seçen, Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına Hakan Gündüzpolat yeniden seçildiğini hatırlatarak , kongreye katılan seçkin sağlık çalışanlarının oyları ile yeniden Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına seçilen Hakan Gündüzpolat’a görevinde başarılar dileğinde bulundu.