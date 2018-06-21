Başkan Seçen ve Milletvekili Adayı Çalışkan, Belediye Hizmet Birimlerindeki Personelleri Ziyaret Etti

AK Parti İl başkan Yardımcısı Salih Açıkgöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Nevşehir Belediyesi binasının hizmet ofislerinde görev yapan personelleri ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, personellere işlerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Seçen ve Milletvekili Adayı Çalışkan bu arada Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydıran bir çifti tebrik ederek mutluluklar dileğinde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye personellerinin yanı sıra, Nevşehir Belediyesi’nde bulunan vatandaşlarla da kısa sohbetlerde yapan Belediye Başkanı Seçen ve Milletvekili Adayı Çalışkan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içerisinde halka yönelik hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler ve seçim sonuçlarının başta Nevşehir olmak üzere ülkemiz için hayırlara vesile olması dileğinde bulundular.