Başkan Seçen'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Bu kapsamda İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’e nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık ,Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Korkmaz ve Şube Müdürü Mustafa Büyükkurutluca, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i ziyaret etti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Korkmaz ziyaretin anısına Seçen ’e Anfora takdim etti.

Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Onursal Başkanı Erol Gülen’de, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret etti ve kısa süre içerisinde Belediye Caddesi’ndeki gece ışıklandırılmasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ayrıca Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Lokman Kozan ve yönetim kurulu üyeleri de, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ i ziyaret ederek, görevinin hayırlara vesile olması temennisini iletti.

İbrahim Ünüvar başkanlığında Nevşehir Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneği ile Atilla Uğur başkanlığındaki Hasan Emmi Çevre ve Kültür Derneği yöneticileri , Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret ederek, görevinde başarılar dileğinde bulundular.

Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

Bu arada Seçen’i ziyaret edenler arasında Nevşehir’de 22. ve 23. Dönem Nevşehir Milletvekilliği yapan Rıdvan Köybaşı’ da yer aldı. Seçen’e başarılar dileğini ileten Köybaşı , görev süresince hayırlı hizmetlerde bulunması temennisinde bulundu.