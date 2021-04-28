Başkan Savran’dan Halil Uluer İçin Taziye Mesajı

Akşam saatlerinde Kocaeli yakınlarında meydana gelen kazada, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Halil Uluer’in kullandığı 06 CD 7057 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak dijital uyarı tabelasının ayağına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada; Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, Ahmet Demirhan'ın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Savran mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kazakistan Fahri Konsolosu ve değerli iş insanı Halil Uluer beyefendi ve kıymetli eşi Fatma Uluer hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, Uluer ailesine başsağlığı diliyorum”